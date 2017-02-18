Италия

Монтелла: Берлускони доказал, что великолепно разбирается в футболе

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла прокомментировал отношения с владельцем итальянского клуба Сильвио Берлускони.

Винченцо Монтелла, espnfc.com

"С огромным уважением отношусь к Берлускони и всегда буду благодарен ему за шанс, который он мне предоставил. Конечно, разногласия могут случаться, я с уважением отношусь к ним, ведь с определенными вещами можно как соглашаться, так и не соглашаться", — сказал Монтелла.



"Берлускони доказал мне, что великолепно разбирается в футболе. Некоторые слухи действительно правдивы, но Сильвио регулярно хвалит меня за работу. Думаю, общение с президентом может помочь команде прогрессировать"



"Очень рад, что тренирую Милан, я хотел работать в этом клубе и надеюсь, что продолжу свое дело. Но не все зависит от меня", — добавил итальянский специалист.