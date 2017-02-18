Италия

Полузащитник Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в итальянской Тернане.

Тернана на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Мохаммедом Сиссоко.

32-летний малийский полузащитник будет выступать за команду итальянской Серии Б до конца текущего сезона.

Ранее Сиссоко выступал за Ювентус, Ливерпуль, Валенсию, ПСЖ, последней его командой была индийская Пуне Сити.

Отметим, что после 25 туров располагается на предпоследней строчке в таблице.