Италия

После завершения карьеры игрока легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло будет трудиться во благо Ювентуса.

Пирло за время своей взрослой карьеры успел поиграть в Италии за Брешию, Интер, Реджину, Милан и Ювентус, а сейчас выступает за Нью-Йорк Сити в MLS.

Туринское издание Tuttosport сообщает, что после завершения карьеры игрока Андреа вернется в Ювентус. В стане Старой Синьоры Пирло провел 4 года и выиграл за это время 4 чемпионства.

Предполагается, что даже после своего отъезда из Турина Андреа никогда не терял связи с клубом и уже планирует свое возвращение.

В Пирло Ювентус видит человека, способного повысить престиж клуба не только в Италии, но и за рубежом.

Нынешний контракт хавбека с Нью-Йорк Сити действителен до декабря 2017 года.