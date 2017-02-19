После завершения карьеры игрока легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло будет трудиться во благо Ювентуса.
Андреа Пирло, juventus.com
19 февраля 2017, 07:40
Пирло за время своей взрослой карьеры успел поиграть в Италии за Брешию, Интер, Реджину, Милан и Ювентус, а сейчас выступает за Нью-Йорк Сити в MLS.
Туринское издание Tuttosport сообщает, что после завершения карьеры игрока Андреа вернется в Ювентус. В стане Старой Синьоры Пирло провел 4 года и выиграл за это время 4 чемпионства.
Предполагается, что даже после своего отъезда из Турина Андреа никогда не терял связи с клубом и уже планирует свое возвращение.
В Пирло Ювентус видит человека, способного повысить престиж клуба не только в Италии, но и за рубежом.
Нынешний контракт хавбека с Нью-Йорк Сити действителен до декабря 2017 года.