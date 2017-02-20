Италия

Милан рассматривает возможность подписания нападающего Реала Карима Бензема.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Бензема летом может покинуть Реал после 8 сезонов на Сантьяго Бернабеу.

К лету, скорее всего, будет завершена продажа Милана китайским инвесторам. Предполагается, что после этого Дьяволы вновь станут крупным игроком на трансферном рынке.

Сalciomercato.it сообщает, что клуб заинтересован в подписании Бензема.

Ранее россо-нери также приписывали интерес к Пьеру-Эмерику Обамеянгу из дортмундской Боруссии, а также двум форвардам Арсенала – Алексису Санчесу и Лукасу Пересу.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 27 матчей за Реал во всех турнирах, отличившись в них 11 голами и 3 ассистами.

Различные СМИ утверждают, что Реал может попытаться летом подписать Серхио Агуэро, который не очень доволен своим положением в Ман Сити при Хосепе Гвардиоле.