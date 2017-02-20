Италия

Хавбек Наполи Аллан может пропустить игры с Ювентусом и Реалом из-за травмы приводящей мышцы.

Аллан был заменен в первом тайме игры против Кьево из-за травмы бедра. Его команда победила 3:1.

Неаполитанское издание La Repubblica сообщает, что изначально у хавбека диагностировали травму приводящей мышцы. Позже экс-игрок Удинезе пройдет дополнительное обследование.

Предполагается, что Аллан пропустит встречу Кубка Италии против Ювентуса, а также ответную игру Лиги чемпионов с Реалом. В первом матче Партенопеи уступили 1:3.

В нынешней кампании на счету Аллана 30 матчей за Наполи во всех турнирах, в которых он сделал 4 результативные передачи.