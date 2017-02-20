Италия

Центральный защитник Ромы Жуан Жезус поделился своим мнением относительно своего одноклубника нападающего Эдина Джеко.

Жуан Жезус верит, что форвард римлян сильнее всех нападающих в Серии А.

"Обычно я смотрю видео с игрой нападающих, чтобы увидеть их движения", — объяснил Жезус в интервью Roma Radio.

"Всех форвардов в Италии трудно отметить, есть Хосе Кальехон, Антонио Кандрева, Гонсало Игуаин. Каждый из них очень силен".

"Но я тренируюсь с самым сильным. Речь об Эдине Джеко. Несмотря на его большие габариты, он очень подвижен".

"Нападающий, который меня удивил? Это Массимо Маккароне, который также отлично двигается и Мауро Икарди, который использует каждый сантиметр на футбольном поле".

В этом сезоне Джеко провел 25 матчей за Рому в чемпионате Италии, в которых отметился 19 голами и 4 результативными передачами.