Италия

Будущее главного тренера Ромы Лучано Спаллетти зависит от того, что произойдет летом с Франческо Тотти.

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти покинет клуб в знак протеста, если капитану Франческо Тотти не предложат новую сделку.

"Не спрашивайте меня об успехах моей команды, спросите меня о Тотти", — заявил он на пресс-конференции после победы над Торино, в которой Тотти провел свой 11-й матч в сезоне.

"Единственным правильным решением будет продление контракта с ним. У Тотти нет контракта с этим клубом, у него любовный договор с этим городом, и это должно продолжаться".

"Я пойду еще дальше: если в конце сезона они укажут ему на выход, то я тоже не останусь, даже если мы выиграем Требл".

"Я не хочу, чтобы он завершал карьеру, пока я тренер", — подытожил Спаллетти.

Если Спаллетти все же покинет Рому в конце сезона, руководство римского клуба может заменить его наставником Наполи Маурицио Сарри.