Будущее главного тренера Ромы Лучано Спаллетти зависит от того, что произойдет летом с Франческо Тотти.
Франческо Тотти и Лучано Спаллетти, Forzaroma.info
20 февраля 2017, 18:22
Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти покинет клуб в знак протеста, если капитану Франческо Тотти не предложат новую сделку.
"Не спрашивайте меня об успехах моей команды, спросите меня о Тотти", — заявил он на пресс-конференции после победы над Торино, в которой Тотти провел свой 11-й матч в сезоне.
"Единственным правильным решением будет продление контракта с ним. У Тотти нет контракта с этим клубом, у него любовный договор с этим городом, и это должно продолжаться".
"Я пойду еще дальше: если в конце сезона они укажут ему на выход, то я тоже не останусь, даже если мы выиграем Требл".
"Я не хочу, чтобы он завершал карьеру, пока я тренер", — подытожил Спаллетти.
Если Спаллетти все же покинет Рому в конце сезона, руководство римского клуба может заменить его наставником Наполи Маурицио Сарри.