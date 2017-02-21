Италия

Новые хозяева обещают выделить солидную сумму на усиление команды.

Китайский консорциум Sino-Europe который должен завершить сделку по приобретению Милана у Сильвио Берлускони до 3 марта.

Китайские инвесторы планируют предоставить клубу возможность плодотворно поработать на трансферном рынке. Изначально речь шла о 100 млн евро, однако, но 70 из них уйдет на погашение долгов по трансферам предыдущего руководства. Gazzetta dello Sport сообщает, что эта сумма будет как минимум удвоена.

Кроме того, если Милан все же продаст Карлоса Бакку, все деньги, вырученные за колумбийца, также пойдут на приобретение новых игроков.