Италия

Нападающий Фиорентины Николы Калинич может продолжить карьеру в Китае.

Китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь в ближайшее время сделает последнее предложение Фиорентине о трансфере форварда Николы Калинича. Об этом сообщает Calciomercato.



По информации издания, китайцы готовы заплатить Фиалкам 45 миллионов евро. Отметим, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.

До Серии А Калинич играл в чемпионате Хорватии (Пула, Шибеник и Хайдук Сплит), Англии (Блэкберн) и Украины (Днепр). Вместе с Днепром Никола дошел до финала Лиги Европы.

Также отметим, что к переезду в Китай близок еще один экс-представитель чемпионата Украины - Браун Идейе.