Нападающий Фиорентины Николы Калинич может продолжить карьеру в Китае.
НИКОЛА КАЛИНИЧ, GAZZETTA.IT
21 февраля 2017, 17:59
Китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь в ближайшее время сделает последнее предложение Фиорентине о трансфере форварда Николы Калинича. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации издания, китайцы готовы заплатить Фиалкам 45 миллионов евро. Отметим, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.
До Серии А Калинич играл в чемпионате Хорватии (Пула, Шибеник и Хайдук Сплит), Англии (Блэкберн) и Украины (Днепр). Вместе с Днепром Никола дошел до финала Лиги Европы.
Также отметим, что к переезду в Китай близок еще один экс-представитель чемпионата Украины - Браун Идейе.