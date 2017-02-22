Италия

Генуэзский клуб присоединился к желающим заполучить защитника Фиорентины Гонсало Родригеса.

Капитан Фиалок, срок действия контракта которого истекает в 2018 году, не согласен с понижением зарплаты, на чем настаивают руководители Фирентины.

По информации Corriere dello Sport, аргентинцу, получающему 1,8 миллиона евро в год, в будущем предлагают на 400 тысяч меньше.

Поскольку пока переговоры зашли в тупик. из желающих приобрести Родригеса уже образовалась очередь (Интер, Рома и теперь вот Сампдория). Правда, стоит только руководству Фиалок пойти навстречу футболисту, он тут же перезаключит контракт с Фиорентиной на более длительный срок.

И все-таки бывший спортивный директор флорентийцев Даниэле Праде, нынче занимающий аналогичную должность в Сампе, надеется, что ему удастся заполучить Родригеса.