Яркий старт форварда Марио Балотелли в Ницце заставил вспомнить о нем тренера Скуадры Адзурры, а вот защитник Ромы Федерико Фасио Джампьеро Вентуру не интересует.
Марио Балотелли, Getty Images
22 февраля 2017, 17:02
Аргентинский центрбек Ромы Федерико Фасио заявил, что не прочь выступать за сборную Италии, однако на его мечтах быстро поставил крест наставник Скуадры Адзурры.
"Все так хотят быть итальянцами! — заявил Джампьеро Вентура. — Федерико хорош, но дебютировать за сборную в 30 лет... По-моему, это поздновато. Если мне понадобится опытный защитник, я скорее обращусь к Андреа Барцальи".
В то же время Вентура не исключил возвращения в сборную Марио Балотелли, не привлекавшегося в национальную команду с 2014 года.
"Я собираюсь встретиться и поговорить с Марио, — сказал Вентура. — Я не забыл о нем, мы постоянно поддерживаем связь в телефонном режиме. В последнее время дела у него пошли на лад, а никто не будет спорить, что Балотелли в своих оптимальных кондициях будет нам полезен".