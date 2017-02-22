Италия

Яркий старт форварда Марио Балотелли в Ницце заставил вспомнить о нем тренера Скуадры Адзурры, а вот защитник Ромы Федерико Фасио Джампьеро Вентуру не интересует.

Аргентинский центрбек Ромы Федерико Фасио заявил, что не прочь выступать за сборную Италии, однако на его мечтах быстро поставил крест наставник Скуадры Адзурры.

"Все так хотят быть итальянцами! — заявил Джампьеро Вентура. — Федерико хорош, но дебютировать за сборную в 30 лет... По-моему, это поздновато. Если мне понадобится опытный защитник, я скорее обращусь к Андреа Барцальи".

В то же время Вентура не исключил возвращения в сборную Марио Балотелли, не привлекавшегося в национальную команду с 2014 года.

"Я собираюсь встретиться и поговорить с Марио, — сказал Вентура. — Я не забыл о нем, мы постоянно поддерживаем связь в телефонном режиме. В последнее время дела у него пошли на лад, а никто не будет спорить, что Балотелли в своих оптимальных кондициях будет нам полезен".