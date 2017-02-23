Италия

Нерадзурри используют воскресную встречу чемпионата Италии с Ромой для переговоров по защитнику Волков Костасу Маноласу.

Интер уже давно присматривался к центральному защитнику джалоросси Костасу Маноласу, и теперь, поскольку переговоры грека с руководством Ромы о продлении контракта зашли в тупик, нерадзурри приступают к решительным действиям.

Чтобы не ездить в столицу лишний раз, для переговоров решено использовать визит Интера в Рим, где в воскресенье команды сыграют между собой. Как сообщает Tuttosport, римляне установили цену в размере 45 миллионов евро, но намекнули, что согласятся и на 38 миллионов.

Кроме того, Интер собирается соблазнить самого Маноласа годовой зарплатой в 3 миллиона, в то время, как в Роме он получает почти в два раза меньше — 1,8.