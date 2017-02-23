Италия

Защитник Ромы Томас Вермален намерен надолго задержаться в Риме.

Напомним, Вермален выступает за Рому на правах аренды из Барселоны. Совсем недавно бельгиец восстановился после очередного повреждения.

"Я хочу наконец почувствовать себя сильным и продолжить выступать за Рому на протяжении долгого времени", — сказал Томас.

"Намерен доказать, что я способен играть в футболке этой команды даже после стольких проблем. Также игра за Рому может помочь мне попасть в состав сборной на чемпионат мира".

В текущем сезоне Вермален провел за Рому 9 матчей во всех турнирах.