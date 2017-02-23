Италия

Защитник Ювентуса Даниэль Алвес зимой осуществил попытку вернуться в Барселону, однако успехом она не увенчалась.

Дани Алвес покинул Барселону прошлым летом, активировав пункт в его контракт, позволяющий разорвать контракт, и на правах свободного агента присоединился к Ювентусу.

В конце ноября в матче против Дженоа (1:3) бразилец получил перелом левой малоберцовой кости, из-за чего пропустил два месяца.

Как информирует Mundo Deportivo, из-за своей травмы, холодного климата в Турине, а также из-за сложной адаптации к игровому стилю бьянко-нери Дани Алвес решил вернуться в Барселону.

Издание уверяет, что агенты Алвеса обратились в Барселону для обсуждения перехода, однако представители испанского клуба напомнили Алвесу, что он сам решил покинуть стан блаугранас, а также упомянули о его сломанной ноге.

Отметим, что несколько дней Алвес в пух и прах раскритиковал руководство Барселоны.