Италия

Болельщики Дженоа уверены, что Энрико Прециози должен уйти с поста президента Грифонов.

На прошлых выходных Дженоа потерпела поражение от Пескара со счетом 0:5. После этого был уволен тренер команды Иван Юрич, однако фанаты обвиняют в неудачах президента и игроков.

Ультрас Дженоа заявили, что они разочаровались в Прециози, потому что его слова расходятся с делом. Каплей, которая переполнила их чашу терпения, стало именно поражение от Пескары. Теперь ультрас призывают обычных болельщиков в знак протеста отказаться от посещения стадиона.

"Мы не говорим ничего о тренерах, тактических схемах или чем-либо другом. Все, что мы хотим – чтобы старейшая футбольная команда в Италии была уважаема – не только футболистами, но и теми, кто представляет ее за пределами поля", — гласит заявление болельщиков.

После 25 туров в активе Дженоа 25 пунктов. Грифоны идут на 16-м месте в турнирной таблице.