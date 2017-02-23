Италия

Агент Пауло Дибалы прибыл в Италию, чтобы провести переговоры с руководством Ювентуса о продлении контракта.

В ближайшие выходные агент нападающего Ювентуса Пауло Дибалы Пьерпаоло Триульци встретится с Джузеппе Мароттой.

Сторонам осталось уладить последние детали нового контракта Дибалы, в котором не будет фиксированной суммы выкупа.

Новый контракт будет рассчитан до июня 2021 года, а зарплата будет возрастать каждый сезон с итоговым порогом в 7 млн. евро в год.

Ожидается, что Дибала подпишет новый контракт на следующей неделе после полуфинала Кубка Италии против Наполи.

Также Ювентус выкупит большую часть прав на имидж Дибалы.