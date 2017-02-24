Италия

Главный тренер Ювентуса требует отстранить защитника команды Леонардо Бонуччи.

Напомним, что во время матча с Палермо (4:1 ) между наставником Старой Синьоры и Бонуччи произошел конфликт, после которого клуб оштрафовал защитника.

Аллегри этого было недостаточно и он решил не выпускать игрока на футбольное поле в матче 1/8 Лиги чемпионов против Порту (2:0).

Теперь, по информации Gazzetta Dello Sport, стало известно, что спор во время матча с Палермо перерос в физическую перепалку между тренером и игроком в раздевалке. Источник утверждает, что игрокам команды даже пришлось разнимать Аллегри и Бонуччи.



И сейчас наставник бьянко-нери поставил ультиматум клубу, требуя отстранить Боннучи. В противном случае тренер подаст в отставку.

