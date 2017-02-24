Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подтвердил, что центральный защитник Леонардо Бонуччи получит место в составе в матче с Эмполи.
Леонардо Бонуччи, Tuttosport
24 февраля 2017, 15:10
Заявление последовало после того, как защитник не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, в связи с тем, что игрок спорил с наставником во время игры с Палермо.
"Бонуччи? Лео доступен снова. Ситуация с ним была закрыта после того, как я поговорил с президентом клуба".
"Такие вещи случаются. После игры он извинился передо мной и сейчас все нормально. Мы договорились с ним о границах, которые он не должен переходить"
"Важно то, что в команде есть дисциплина, правила и порядок".
Ранее сообщалось о том, что Аллегри требует трансфера Бонуччи
в другую команду.