Заявление последовало после того, как защитник не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, в связи с тем, что игрок спорил с наставником во время игры с Палермо.

"Бонуччи? Лео доступен снова. Ситуация с ним была закрыта после того, как я поговорил с президентом клуба".

"Такие вещи случаются. После игры он извинился передо мной и сейчас все нормально. Мы договорились с ним о границах, которые он не должен переходить"

"Важно то, что в команде есть дисциплина, правила и порядок".

 Ранее сообщалось о том, что Аллегри требует трансфера Бонуччи в другую команду.