Италия

Экс-полузащитник Металлиста вновь мечтает о еврокубках.

Известный украинским болельщикам по выступлениям за харьковский Металлист аргентинец Алехандро Гомес и его Аталанта произвела настоящий фурор в нынешнем сезоне в Серии А. Сейчас команда из Бергамо делит с Интером 4-5 места и реально претендует на путевку в Лигу Европы.

"Мы поставили перед собой цель — попасть в еврокубки, — поведал в интервью Gazzetta dello Sport Гомес. — И если наша мечта осуществится, я точно не покину команду. Конечно, все зависит от предложений, ведь я, как и любой футболист, мечтаю испытать свои силы в топ-клубе. Но только если это будет действительно великий клуб, ведь иначе покидать Бергамо, где я — бог, нет смысла".

По словам аргентинца, вне зависимости от дальнейшего развития своей карьеры, по ее завершении он обязательно станет тренером.