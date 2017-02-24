Италия

Ювентус намерен выкупить полузащитника Бока Жуниорс Родриго Бентанкура.

Сегодня представители Ювентуса встретились с агентом уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура.

Стороны составили все необходимые документы, которые будут направлены руководству Бока Жуниорс и позволят игроку отправиться в Турин для прохождения медицинского обследования.

Ювентус получил право на выкуп Бентанкура за 9.4 млн. евро при переходе Карлоса Тевеса в Бока Жуниорс летом 2015 года.

В текущем сезоне аргентинской Примеры 19-летний Бонтанкур отметился 2 результативными передачами в 11 матчах.