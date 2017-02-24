Ювентус намерен выкупить полузащитника Бока Жуниорс Родриго Бентанкура.
Родриго Бентанкур, juvefc.com
24 февраля 2017, 21:55
Сегодня представители Ювентуса встретились с агентом уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура.
Стороны составили все необходимые документы, которые будут направлены руководству Бока Жуниорс и позволят игроку отправиться в Турин для прохождения медицинского обследования.
Ювентус получил право на выкуп Бентанкура за 9.4 млн. евро при переходе Карлоса Тевеса в Бока Жуниорс летом 2015 года.
В текущем сезоне аргентинской Примеры 19-летний Бонтанкур отметился 2 результативными передачами в 11 матчах.