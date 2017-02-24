Италия

Первым новобранцем Милана в летнее межсезонье станет защитник Вильярреала Матео Мусаккьо.

Вдохновленная перспективой получения значительных средств от потенциального нового владельца клуба китайского концерна Sino-Europe, селекционная служба Милана приступила к активной работе. И вот уже стало известно имя первого новобранца Дьяволов: защитник Вильярреала Матео Мусаккьо.

Аргентинца россо-нери мониторят уже более года, но лишь сейчас смогли позволить себе выложить 25 миллионов евро, которые требует Желтая Субмарина.

Нынче в Милане практически нет альтернативы паре центральных защитников Алессио Романьоли и Габриэлю Палетте, поэтому приход 27-летнего Мусаккьо придется как нельзя кстати.