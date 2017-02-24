Италия

Новый главный тренер Дженоа Андреа Мандорлини рассчитывает на поддержку фанатов в своем первом матче во главе Грифонов.

В воскресенье Андреа Мандорлини проведет свой первый матч в качестве главного тренера Дженоа, когда на Луиджи Феррарис приедет Болонья.

Фанаты клуба яростно отреагировали на увольнение Ивана Юрича и обвинили в последних неудачах президента и игроков клуба, но бывший босс Вероны Мандорлини призывает к гармоничной атмосфере на Марасси.

"Я с уважением отношусь к мнению каждого и принимаю критику, но мне не нужны конфликты", — сказал Мандорлини официальному сайту клуба.

"В такие моменты фанатам важно оставаться с командой, чтобы мы вместе вышли из сложной ситуации и сохранили прописку в Серии А".

После 25 туров Дженоа занимает 16-е место в турнирной таблице с 25 очками, набрав в последних 9 матчах только 2 пункта.