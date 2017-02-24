Италия

Адриано Галлиани положил конец слухам о переезде Кейсуке Хонды в МЛС.

Вице-президент Милана Адриано Галлиани подтвердил, что Кейсуке Хонда останется в клубе до конца сезона.

Слухи связывали японца с переездом в Сиэтл Саундерс, но Галлиани дал понять, что полузащитник доиграет этот сезон в составе Милана.

"Хонда никуда не уйдет до конца сезона. Мы приняли это решение вместе", — заявил Галлиани.

В текущем сезоне Кейсуке Хонда провел за Милан 6 матчей во всех турнирах, лишь один из которых в стартовом составе.