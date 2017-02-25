Италия
25 февраля 2017, 07:19
Хамес может перебраться в Интер
Представители Интера встречались с президентом Реала Флорентино Пересом для переговоров по полузащитнику Сливочных Хамесу Родригесу.
Хамес Родригес, ESPN FC
25 февраля 2017, 07:19
Владелец Интера сейчас находится в Испании для решения деловых вопросов. Также он не упустил шанса обсудить возможное усиление для своей команды.
Согласно Tuttosport и La Gazzetta Dello Sport, главной темой для обсуждений с Пересом был Хамес Родригес, в чьих услугах заинтересована миланская команда.
Колумбиец не попадает в стартовый состав мадридцев в этом сезоне, поэтому есть вероятность того, что летом, в ближайшее трансферное окно, он будет продан.
В услугах 25-летнего плеймейкера также заинтересованы Манчестер Юнайтед и ПСЖ.
В этом сезоне за Реал Родригес сыграл 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.