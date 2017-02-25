Владелец Интера сейчас находится в Испании для решения деловых вопросов. Также он не упустил шанса обсудить возможное усиление для своей команды.

Согласно Tuttosport и La Gazzetta Dello Sport, главной темой для обсуждений с Пересом был Хамес Родригес, в чьих услугах заинтересована миланская команда.

Колумбиец не попадает в стартовый состав мадридцев в этом сезоне, поэтому есть вероятность того, что летом, в ближайшее трансферное окно, он будет продан.

В услугах 25-летнего плеймейкера также заинтересованы Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В этом сезоне за Реал Родригес сыграл 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.