Италия

Хамес может перебраться в Интер

Представители Интера встречались с президентом Реала Флорентино Пересом для переговоров по полузащитнику Сливочных Хамесу Родригесу.

Хамес Родригес, ESPN FC

Владелец Интера сейчас находится в Испании для решения деловых вопросов. Также он не упустил шанса обсудить возможное усиление для своей команды.



Согласно Tuttosport и La Gazzetta Dello Sport, главной темой для обсуждений с Пересом был Хамес Родригес, в чьих услугах заинтересована миланская команда.



Колумбиец не попадает в стартовый состав мадридцев в этом сезоне, поэтому есть вероятность того, что летом, в ближайшее трансферное окно, он будет продан.



В услугах 25-летнего плеймейкера также заинтересованы Манчестер Юнайтед и ПСЖ.



В этом сезоне за Реал Родригес сыграл 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.