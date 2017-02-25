Италия

Галлиани: Деулофеу очень важный для нас игрок

Генеральный директор Милана Адриано Галлиани поделился мнением относительно полузащитника команды Жерара Деулофеу.

Жерар Деулофеу, Liverpool Echo

Галлиани не удивлен прекрасной формой новичка миланской команды.



"Деулофеу уже сделал огромной вклад для команды в этом сезоне. Я не удивлен его игрой, следил за ним еще во времена его выступлений за молодежную сборную Испании. Жерар — очень важен для нас".



Напомним, что 22-летний испанец ушел в аренду в Милан в январе 2017 года. Права на футболиста принадлежат Эвертону.



За Милан Деулофеу успел сыграть шесть матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.