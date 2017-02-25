Италия
25 февраля 2017, 09:10
Галлиани: Деулофеу очень важный для нас игрок
Генеральный директор Милана Адриано Галлиани поделился мнением относительно полузащитника команды Жерара Деулофеу.
Жерар Деулофеу, Liverpool Echo
25 февраля 2017, 09:10
Галлиани не удивлен прекрасной формой новичка миланской команды.
"Деулофеу уже сделал огромной вклад для команды в этом сезоне. Я не удивлен его игрой, следил за ним еще во времена его выступлений за молодежную сборную Испании. Жерар — очень важен для нас".
Напомним, что 22-летний испанец ушел в аренду в Милан в январе 2017 года. Права на футболиста принадлежат Эвертону.
За Милан Деулофеу успел сыграть шесть матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.