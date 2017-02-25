Италия

Буффон: Доннарума обладает всеми нужными человеческими качествами

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поздравил голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму с днем рождения.

Джанлуиджи Доннарумма, ESPN FC

Самый молодой дебютант сборной Италии сегодня отмечает свое совершеннолетие, с чем его и поздравил Буффон.



"Поздравляю тебя с днем рождения, Джанлуиджи! Наконец-то ты можешь войти в мир взрослых мужчин, хотя, ты к ним уже ты уже принадлежишь", — цитирует Буффона Sky Sport Italia.



"Наслаждайся своим возрастом, насколько это возможно. Ты поймешь, что во взрослом мире очень сложно, но у тебя есть все моральные и человеческие качества, чтобы справиться с этим. Будь счастлив и ознаменуй свою эру."



В этом сезоне 18-летний итальянец сыграл за Милан 28 матчей, в которых пропустил 33 мяча.