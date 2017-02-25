Италия

Голкипер Интера Самир Ханданович прокомментировал сое будущее в миланском клубе.

Вратарь Интера Самир Ханданович заявил, что не покинет состав Нерадзурри, даже если клуб не попадет в зону Лиги чемпионов.

"Выступая за Удинезе, я наблюдал, как эта Интер выигрывал скудетто и Лигу чемпионов. Интер и по сей день является одним из пяти-шести наиболее престижных в мире клубов. Чувствую, что мы находимся в начале чего-то важного. Останусь в Интере, даже если он не попадет в Лигу чемпионов", — цитирует Хандановича La Gazzetta dello Sport.

Ханданович подписал контракт с Интером в 2012 году. В этом сезоне он провел 25 матчей, в которых пропустил 24 гола и совершил 76 сейвов.

Интер делит 4 место в турнирной таблице с Аталантой после 25 туров Серии А.