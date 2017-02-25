Италия

Городские власти Рима одобрили строительство стадиона Ромы, который будет принадлежать клубу.

Сейчас в Италии лишь один клуб владеет собственным стадионом – Ювентус, который в 2011 году запустил в эксплуатацию 41-тысячный Ювентус Стэдиум. До этого Старая Синьора делила Стадио делле Альпи с Торино.

Рома намерена последовать примеру бьянко-нери и возвести свою арену, рассчитанную на 52 500 зрителей.

Reuters сообщает, что Волки получили разрешение городских властей на возведение стадиона. Стадио делла Рома будет построен в юго-западной части Рима.

Сейчас Рома арендует у города Стадио Олимпико вместе с Лацио. Изначально боссы римского клуба планировали запустить стадион в этом сезоне, но процесс затянулся из-за сложностей с получением разрешения.