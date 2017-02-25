Дубль защитника Маттиа Кальдары принес Аталанте выездную победу над Наполи.
Маттиа Кальдара, getty images
25 февраля 2017, 21:23
Наполи – Аталанта 0:2
Голы: Кальдара, 28, 70
Наполи: Рейна – Хисай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулам – Зьелински, Диавара, Хамшик (Милик, 59) – Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
Аталанта: Бериша – Толой, Кальдара, Масьелло – Конти, Кессье, Фройлер, Спинаццола – Куртич (Кристанте, 86) – Петанья (Зуканович, 90+1), Гомес (Грасси, 83).
Предупреждения: Хисай – Бериша, Кессье.
Удаление: Кессье, 67 (вторая желтая).