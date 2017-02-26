Италия

Интер может обменять Перишича на Алексиса Санчеса

Интер может включить полузащитника своей команды Ивана Перишича в сделку по переходу нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.

Иван Перишич, Getty Images

Санчес не хочет продлевать свой контракт с Арсеналом, который заканчивается в июне 2018 года, в связи с этим его продажа в ближайшее трансферное окно кажется очень вероятной.



Больше всего в услугах чилийца заинтересованы Интер и Ювентус, так как игрок неплохо зарекомендовал себя в чемпионате Италии, выступая там за Удинезе.



По информации Calciomercato.com, Нерадзурри хотят включить в сделку с Арсеналом Ивана Перишича, поклонником чьего таланта является Арсен Венгер.



В этом сезоне за Интер Перишич провел 23 матча в чемпионате, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.



В свою очередь, Санчес за Арсенал сыграл 34 матча, забил в них 20 голов и сделал 16 ассистов.