Палермо — Сампдория 1:1

Голы: Несторовски, 31, с пенальти — Квальярелла, 90.

Палермо: Посавец — Рисполи, Ционек, Анджелкович (Шуньич, 90+5), Алесами — Гацци, Чочев, Балог (Эмбало, 83), Бруно Энрике, Шаллаи (Диаманти, 77)- Несторовски.

Сампдория: Вивиано — Березиньськи, Сильвестре, Шкринняр, Регини — Баррето, Сигарини (Линетти, 59), Джуричич (Муриэль, 53), Прат (Бруну Фернандеш, 83) — Шлик, Квальярелла.

Предупреждения: Гацци, Бруно Энрике — Сигарини, Джуричич.