Ничью гостям принес на последней минуте точный удар Фабио Квальяреллы.
Фабио Квальярелла, Getty Images
26 февраля 2017, 15:56
Палермо — Сампдория 1:1
Голы: Несторовски, 31, с пенальти — Квальярелла, 90.
Палермо: Посавец — Рисполи, Ционек, Анджелкович (Шуньич, 90+5), Алесами — Гацци, Чочев, Балог (Эмбало, 83), Бруно Энрике, Шаллаи (Диаманти, 77)- Несторовски.
Сампдория: Вивиано — Березиньськи, Сильвестре, Шкринняр, Регини — Баррето, Сигарини (Линетти, 59), Джуричич (Муриэль, 53), Прат (Бруну Фернандеш, 83) — Шлик, Квальярелла.
Предупреждения: Гацци, Бруно Энрике — Сигарини, Джуричич.