Италия

Завершились 6 поединков 26 тура итальянской Серии А

После неожиданного поражения Наполи от Аталанты появился шанс вмешаться в борьбу за место в зоне Лиги чемпионов у Лацио и Милана. Возможностью сократить отставание от заветного 3 места обе команды воспользовались, одержав минимальные победы над Удинезе и Сассуоло соответственно.

Дженоа — Болонья 1:1

Голы: Нтчам, 90+4 — Вивиани, 57.

Дженоа: Ламанна — Муньос (Моросини, 89), Бурдиссо, Иццо — Лазович, Ригони (Таарабт, 76), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 90+3), Лаксальт — Симеоне, Пинилья.

Болонья: Миранте — Крафт (М'Байе, 53), Ойконому, Торосидис, Мазина — Джемайли, Вивиани, Тайдер — Верди (Хеландер, 77), Петкович, Крейчи (Риццо, 84).

Предупреждения: Катальди — Ойконому.

Удаление: Торосидис, 75.

Кротоне — Кальяри 1:2

Голы: Стоян, 10 — Жоао Педру, 32, Борьелло, 69.

Кротоне: Кордас — Роси, Чеккьерини, Клейтон, Мартелла — Акости (Налини, 60), Барберис, Крисетиг, Стоян (Роден, 85) — Тротта (Нванкво, 68), Фалькинелли.

Кальяри: Габриэль, Падоин (Борьелло, 54), Писакане, Бруну Алвеш, Мурру — Исла, Дессена (Ди Дженнаро, 67), Барелла, Ионице, Жоао Педро — Сау (Капуано, 76).

Предупреждения: Роси, Акости, Барберис — Барелла.

Сассуоло — Милан 0:1

Гол: Бакка, 22, с пенальти.

Сассуоло: Консильи — Гаццола, Ачерби, Пелузо, Делль'Орко — Пеллегрини (Матри, 70), Аквилани, Дункан — Берарди, Дефрель (Риччи, 84), Политано (Рагуса, 78).

Милан: Доннарумма — Абате, Сапата, Палетта, Ваньони — Куцка (Пашалич, 65), Соса (Поли, 87), Бертолаччи — Сусо, Бакка (Окампос, 76), Деулофеу.

Предупреждения: Берарди, Аквилани, Политано, Пеллегрни, Дункан — Куцка, Соса, Бертолаччи.

На 12-й минуте Берарди не реализовал пенальти (мимо).

Кьево — Пескара 2:0

Голы: Бирса, 12, Кастро, 61.

Кьево: Соррентино — Каччьяторе, Дайнелли, Сполли, Гобби — Кастро (Иско, 78), де Гузман, Хетемай, Бирса (Кийне, 89) — Инглезе (Гакпе, 45+1), Меджорини.

Пескара: Биццарри — Сампано (Кресченци, 62), Стендардо, Кода, Бираги — Верре, Бруно, Мемушай — Бенали (Милице, 62; Пепе, 76), Черри, Капрари.

Предупреждения: Хетемай, Сполли, де Гузман — Мемушай, Черри, Кода.

Лацио — Удинезе 1:0

Гол: Иммобиле, 72, с пенальти.

Лацио: Стракоша — Патрич (Милинкович-Савич, 60), де Врей, Худт (Баста, 60), Раду (Уоллас, 79) — Пароло, Мурджа, Лулич — Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.

Удинезе: Карнезис — Видмер, Данило, Фелипе, Самир — Агиеманг-Баду, Кумс (Аднан, 66), Янкто — Райдер Матос (Перица, 74), Сапата, Теро (Фофана, 59).

Предупреждения: Худт, де Врей — Аднан, Данило, Янкто.