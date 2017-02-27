Италия

Главный тренер Кротоне Давиде Никола может быть уволен после сегодняшнего поражения 1:2 от Кальяри.

Сегодня Кротоне потерпел очередное поражение в чемпионате Италии, на этот раз – от Кальяри. Команда повела в счете после гола Адриана Стояна, однако затем пропустила от Жоао Педро и Марко Боррьелло.

Команда проиграла 5 последних матчей в Серии А, забив лишь 1 гол. Сейчас она занимает предпоследнее место в чемпионате.

По информации Mediaset Premium, Кротоне раздумывает над изменениями на тренерском мостике. Давиде Никола может быть отправлен в отставку.

Никола возглавил команду только перед началом этого сезона, сменив на посту Ивана Юрича, который отправился в Дженоа. Стоит отметить, что Юрич, который вывел Кротоне в элиту, на прошлой неделе был уволен из генуэзского клуба.