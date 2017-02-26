Италия

В матче 26-го тура чемпионата Италии Интер принимал на своtм поле Рому.

Нерадзурри подходили к этому матчу в полной боевой готовности, в то время, как Рома тратила силы в матче Лиги Европы с Вильярреалом.

Рома выиграла первый тайм со счетом 1:0, что выглядело вполне справедливым исходом. Гости владели большим преимуществом в первые полчаса, в последние 15 минут игра выровнялась, и забить могли обе команды. Счет был открыт на 12-й минуте, шедевр сотворил Наингголан/ Обводящий удар левой в дальний угол бельгиец нанес из-за пределов штрафной. Гальярдини не помеха.

Второй тайм началсяс с атак Интера. Сначала Кандрева пробил по воротам из пределов штрафной, Щенсны из ближнего угла перевел мяч на угловой. После был голевой момент у Перишича. Хорват получил точный навес от Мариу и пробил с угла вратарской без помех выше ворот.

У Ромы ответил Наингголан. И опять с блеском! Он подхватил мяч на своей половине поля, выиграв единоборство у Гальярдини, протащил мяч до штрафной Интера и пробил с 18-20 метров в девятку.

После пропущенного гола Интер захватил контроль над мячом, но Рома явно ничего не имела против этого. Ничего конструктивного нерадзурри не удавалось создавать.

На 81-й минуте Икарди неожиданно возродил интригу в матче. С полутора метров в касание он замкнул точный прострел Перишича. Но уже через четыре минуты все надежды миланцев похоронил Перотти. Он точно в нижний угол реализовал 11-метровый, который был назначен за снос Меделем Джеко.

Рома одержала уверенную победу на выезде над Интером. Подопечные Спаллетти были сильнее соперника. Рома набрала 59 очков и продолжает преследовать Ювентус. Интер упустил возможность приблизиться к идущему впереди Наполи и по-прежнему отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

Интер — Рома 1:3

Голы: Наингголан, 12, 56, Мауро Икарди, 81, Диего Перотти, 85 (пенальти)

Интер: Ханданович — Мурильо, Медель, Д`Амброзио — Кандрева (Габигол, 75), Гальярдини, Кондогбия, Перишич — Брозович (Эдер, 55), Мариу — Икарди

Рома: Щесны — Рюдигер, Манолас, Фасио, Жезус — Де Росси (Паредес, 84), Строотман — Салах (Перотти, 72), Наингголан, Перес (Вермален, 89) — Джеко

Предупреждение: Перишич, Мурильо - Де Росси, Фасио