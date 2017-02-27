В матче 26-го тура чемпионата Италии Интер принимал на своtм поле Рому.
Рома обыграла Интер, Getty Images
27 февраля 2017, 00:43
Рома одержала уверенную победу на выезде над Интером. Подопечные Спаллетти были сильнее соперника. Рома набрала 59 очков и продолжает преследовать Ювентус. Интер упустил возможность приблизиться к идущему впереди Наполи и по-прежнему отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.
Интер — Рома 1:3
Голы: Наингголан, 12, 56, Мауро Икарди, 81, Диего Перотти, 85 (пенальти)
Интер: Ханданович — Мурильо, Медель, Д`Амброзио — Кандрева (Габигол, 75), Гальярдини, Кондогбия, Перишич — Брозович (Эдер, 55), Мариу — Икарди
Рома: Щесны — Рюдигер, Манолас, Фасио, Жезус — Де Росси (Паредес, 84), Строотман — Салах (Перотти, 72), Наингголан, Перес (Вермален, 89) — Джеко
Предупреждение: Перишич, Мурильо - Де Росси, Фасио