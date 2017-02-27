Рома одержала уверенную победу на выезде над Интером. Подопечные Спаллетти были сильнее соперника. Рома набрала 59 очков и продолжает преследовать Ювентус. Интер упустил возможность приблизиться к идущему впереди Наполи и по-прежнему отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

Интер — Рома 1:3

Голы: Наингголан, 12, 56, Мауро Икарди, 81, Диего Перотти, 85 (пенальти)

Интер: Ханданович — Мурильо, Медель, Д`Амброзио — Кандрева (Габигол, 75), Гальярдини, Кондогбия, Перишич — Брозович (Эдер, 55), Мариу — Икарди

Рома: Щесны — Рюдигер, Манолас, Фасио, Жезус — Де Росси (Паредес, 84), Строотман — Салах (Перотти, 72), Наингголан, Перес (Вермален, 89) — Джеко

Предупреждение: Перишич, Мурильо - Де Росси, Фасио