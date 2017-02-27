Владелец Палермо Маурицио Дзампарини объявил, что покинет клуб после его продажи американским инвесторам .
МАУРИЦИО ДЗАМПАРИНИ, GETTY IMAGES
27 февраля 2017, 16:38
Президент и владелец Палермо Маурицио Дзампарини, занимающий свой пост с 2002 года, объявил о своей скорой отставке.
"Совсем скоро в команду придут американские инвесторы, и у Палермо начнется новая жизнь, — заявил в интервью Tuttopalermo Дзампарини. — Мне предложили остаться почетным президентом клуба, но я не собираюсь этого делать.
За время правления Дзампарини на Ренцо Барбера Палермо дважды завоевывал путевку в Серию А, пробивался в Кубок УЕФА и Лигу Европы, а нынче занимает место в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на 7 очков.