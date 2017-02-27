Италия

Милан готов заплатить Челси 32 миллиона евро за испанца.

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Милан. Итальянский клуб хочет купить хавбека Пенсионеров в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Telegraph.

Сумма трансфера может составить 32 миллиона евро.

В этом сезоне 29-летний футболист сыграл 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.

Стоит отметить, что этой зимой Челси продал в китайский Шанхай СИПГ Оскара за 65 млн евро.