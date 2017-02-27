Италия

Виченца объявила о подписании бывшего голкипера сборной Италии Марко Амелии.

Опытный голкипер Марко Амелия продолжит карьеру в составе Виченцы, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Контракт 34-летнего Амелии с Бьянкоросси рассчитан до 30 июня 2017 года.

Прошлый сезон Амелия провел в составе Челси, где так и не сыграл ни одного матча, и летом покинул лондонский клуб в качестве свободного агента.

После 27-ми туров Виченца занимает 20-е место в турнирной таблице Серии Б.