Виченца объявила о подписании бывшего голкипера сборной Италии Марко Амелии.
Марко Амелия, twitter.com/VicenzaCalcio
27 февраля 2017, 19:03
Опытный голкипер Марко Амелия продолжит карьеру в составе Виченцы, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Контракт 34-летнего Амелии с Бьянкоросси рассчитан до 30 июня 2017 года.
Прошлый сезон Амелия провел в составе Челси, где так и не сыграл ни одного матча, и летом покинул лондонский клуб в качестве свободного агента.
После 27-ми туров Виченца занимает 20-е место в турнирной таблице Серии Б.