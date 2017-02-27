Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри признался, что не блистал филологическими познаниями в школьные годы.

Недавно слухи начали связывать Аллегри с работой в Арсенале и ему пришлось отвечать на вопрос об уроках английского языка. Теперь же к предполагаемым претендентам на Массимилиано прибавилась еще и Барселона, поэтому журналисты не упустили случая спросить об испанском.

"Учу ли я испанский или английский? Да у меня с итальянским проблемы в школе были!", — отшутился Аллегри.

"Мне в Турине пришлось еще учить туринский диалект итальянского, и его я усвоил очень хорошо".

Контракт нынешнего наставника Барселоны Луиса Энрике истекает в конце сезона и стороны пока еще не обсуждали его продление. После поражения 0:4 от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов шансы испанца на продолжение работы выглядят весьма незначительными.

На этой же стадии турнира Арсенал Арсена Венгера уступил 1:5 Баварии, поэтому француз также подвергся лавине критики. Его соглашение с клубом также истекает в конце сезона. Как и в случае с Энрике, Арсен еще не вел переговоры по новому контракту с Арсеналом.

Ювентус после 26 туров Серии А лидирует, опережая Рому на 7 очков.