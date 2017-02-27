Ювентус будет вынужден обходиться без защитника Мехди Бенатья, а также полузащитников Клаудио Маркизио и Марко Стураро во встрече с Наполи.
Клаудио Маркизио, Getty Images
27 февраля 2017, 20:59
Завтра Ювентусу предстоит сыграть первый полуфинальный матч против Наполи в Кубке Италии.
В этом поединке туринцы, желающие завоевать третью Коппу кряду, не смогут рассчитывать сразу на 3 игроков.
Клаудио Маркизио пропустит встречу из-за удара в колено, полученного в матче с Эмполи.
Марко Стураро испытывает проблемы с мышцами брюшной полости.
Из-за гастроэнтерита не сможет сыграть и Мехди Бенатья.
Матч между Ювентусом и Наполи начнется завтра в 21.45 по киевскому времени.