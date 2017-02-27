Италия

Ювентус будет вынужден обходиться без защитника Мехди Бенатья, а также полузащитников Клаудио Маркизио и Марко Стураро во встрече с Наполи.

Завтра Ювентусу предстоит сыграть первый полуфинальный матч против Наполи в Кубке Италии.

В этом поединке туринцы, желающие завоевать третью Коппу кряду, не смогут рассчитывать сразу на 3 игроков.

Клаудио Маркизио пропустит встречу из-за удара в колено, полученного в матче с Эмполи.

Марко Стураро испытывает проблемы с мышцами брюшной полости.

Из-за гастроэнтерита не сможет сыграть и Мехди Бенатья.

Матч между Ювентусом и Наполи начнется завтра в 21.45 по киевскому времени.