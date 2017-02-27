Италия

Спортивный директор Торино Джанлука Петрачи поддержал главного тренера Синишу Михайловича.

Быки выиграли только один из последних семи матчей Серии А, и это привело к предположениям, что бывший босс Милана находится под давлением.

"Мы довольны тренером и тем, что он делает", — заявил Петрачи.

"Мы начинаем планировать будущее, у нас полное согласие. Результаты некоторых матчей были далеко не идеальными, но такое случается по ходу сезона".

"Все мы хотим пробиться в Еврокубки, но это двухлетний проект. Мы также инвестируем в молодежь, и должны дать им время привыкнуть к Серии А".

После 25-ти матчей Торино занимает 9-е место в турнирной таблице с 35 набранными очками.