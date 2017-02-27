Уступая после первого тайма со счетом 2:0, Торино удалось сравнять счет в выездном матче против Фиорентины благодаря дублю Белотти.
Андреа Белотти оформил дубль, Getty Images
27 февраля 2017, 23:59
Фиорентина — Торино 2:2
Голы: Сапонара, 8, Калинич, 38 — Белотти 65, 85
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Родригес, Сальседо, Кьеза, Сапонара (Кристофоро, 80), Санчес (Томович, 76), Валеро, Бадель, Тельо (Оливера, 88), Калинич
Торино: Харт, Айети (Россеттини, 46), Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Лукич, Бенасси (Густафссон, 58), Базелли, Яго Фальке, Бойе (Ляйич, 69), Белотти
Предупреждения: Сапонара — Лукич, Бенасси
На 62-й минуте Белотти не забил пенальти (перекладина)