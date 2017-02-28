Италия

Новые владельцы Милана собираются продлить соглашение с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

Монтелле в нынешнем сезоне удалось сделать из Милана претендента на еврокубки. Некоторое время россо-нери шли в зоне Лиги чемпионов.

Несмотря на это, СМИ утверждали, что владелец клуба Сильвио Берлускони недоволен наставником и подумывает об его увольнении.

Однако сам Берлускони вскоре покинет клуб, так как продает его китайским инвесторам. Сделка должна быть завершена в пятницу.

Gazzetta dello Sport утверждает, что продление контракта с Монтеллой является одной из первоочередных задач для новых хозяев клуба.

Ожидается, что Винченцо будет предложено продление соглашения как минимум на год. Также должна быть увеличена зарплата специалиста, которая сейчас равна 2,3 млн евро за сезон.