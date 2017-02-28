Италия

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан уверен, что Волкам по силам выиграть Серию А, Лигу Европы и Кубок Италии.

Выход Ромы в 1/8 финала Лиги Европы и победа в чемпионате Италии над Интером, в поединке против которого Раджа Наингголан забил два мяча, вдохновили бельгийца на мечты о трофеях.

"Мы вполне можем выиграть в этом сезоне сразу три трофея, — заявил полузащитник сборной Бельгии в интервью официальному сайту УЕФА. — В Лиге Европы жребий был не слишком благосклонен к нам, выбрав в соперники Лион. Но то же самое говорили и о Вильярреале, который мы прошли в 1/16 финала. В серьезных турнирах вообще не бывает простых соперников, и если ты намерен дойти до конца, то в любом случае должен обыгрывать всех".

"То же самое касается и двух других турнирах, в которых мы продолжаем выступать. И я не сомневаюсь в том, что мы сможем догнать Ювентус в чемпионате, пройти Лацио в Кубке и в итоге выиграть требл".

В Серии А Рома идет второй, на 7 очков отставая от Ювентуса, а в полуфинале Кубка Италии встретится с земляками из Лацио.