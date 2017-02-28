Италия

СМИ: Интер договорился с Берарди

Нападающий Сассуоло Доменико Берарди летом может перейти в Интер.

Доменико Берарди, Getty Images

По информации Il Giornale, Нерадзурри уже договорились с Сассуоло о переходе Берарди. Более того, источник сообщает, что Интер уже даже подписал контракт с футболистом, который вступит в силу 1 июля этого года.



Все тот же источник заверил, что в ближайшее трансферное окно Интер готов потратить около 200 миллионов евро на усиление своего состава.



В этом сезоне за Сассуоло 23-летний Берарди провел 14 матчей, в который забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.