Италия
28 февраля 2017, 15:15
СМИ: Интер договорился с Берарди
Нападающий Сассуоло Доменико Берарди летом может перейти в Интер.
Доменико Берарди, Getty Images
28 февраля 2017, 15:15
По информации Il Giornale, Нерадзурри уже договорились с Сассуоло о переходе Берарди. Более того, источник сообщает, что Интер уже даже подписал контракт с футболистом, который вступит в силу 1 июля этого года.
Все тот же источник заверил, что в ближайшее трансферное окно Интер готов потратить около 200 миллионов евро на усиление своего состава.
В этом сезоне за Сассуоло 23-летний Берарди провел 14 матчей, в который забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.