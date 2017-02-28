Италия

Индзаги: Рома — фаворит в матчах с Лацио

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением касательно римского дерби, которое пройдет в рамках полуфинала Кубка Италии.

Симоне Индзаги, Getty Images

"Мы знаем, что нам предстоит встреча с очень сильным соперником. Я выражаю свое уважение футбольному клубу Рома и его наставнику Лучано Спаллетти", — сказал Индзаги в интервью перед матчем.



"Но я очень уверен в своей команде, вместе мы очень сильны. Завтра мы будем стараться играть в свой футбол, но не стоит забывать, что это противостояние будет длиться 180 минут. Мы должны быть сконцентрированы, так как предстоит еще и ответный матч".



"Нас ждет важная игра, где Рома является фаворитом. Тем не менее, у меня есть огромная уверенность в себе и моих подопечных. Мы ведь не просто так оказались в полуфинале".



Первый матч полуфинала Кубка Италии между Лацио и Ромой состоится завтра в 21:45.