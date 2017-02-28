Италия
28 февраля 2017, 17:34
Спаллетти: Наингголан — редкий зверь
Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти восхищается полузащитником своей команды Раджа Наингголаном.
Раджа Наингголан, Getty Images
28 февраля 2017, 17:34
28-летний бельгиец демонстрирует великолепную игру в матчах за римлян. За последние шесть матчей в футболке Лацио Раджа забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
"Трудно найти слова, чтобы описать его игру. Раджа — редкий зверь", — сказал Спаллетти в интервью перед матчем с Лацио.
"Если у вас есть 10 Наингголанов, то вы очень сильная команда. Он универсальный футболист и может абсолютно все на футбольном поле".
"Наингголан адаптируется ко всему. Если я попрошу его сделать что-то, он выслушает, а потом пойдет и сделает. Если я попрошу больше, то он пойдет дальше".
В этом сезоне за Волков бельгиец сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.