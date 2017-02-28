28-летний бельгиец демонстрирует великолепную игру в матчах за римлян. За последние шесть матчей в футболке Лацио Раджа забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

"Трудно найти слова, чтобы описать его игру. Раджа — редкий зверь", — сказал Спаллетти в интервью перед матчем с Лацио.

"Если у вас есть 10 Наингголанов, то вы очень сильная команда. Он универсальный футболист и может абсолютно все на футбольном поле".

"Наингголан адаптируется ко всему. Если я попрошу его сделать что-то, он выслушает, а потом пойдет и сделает. Если я попрошу больше, то он пойдет дальше".

В этом сезоне за Волков бельгиец сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.