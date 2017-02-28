Китайский консорциум Sino-Europe Sports находится в процессе приобретения Россо-нери у Сильвио Берлускони и его холдинговой компании.

Для завершения сделки акционеры Милана должны одобрить продажу. Ожидается, что это произойдет и эта встреча — лишь формальность, так как 99,93 процента акций принадлежат компании Берлускони.
Скорее всего Адриано Галлиани и Барбара Берлускони тоже покинут клуб.

Если все пройдет гладко, то в субботу состоится пресс-конференция, на которой представят новых владельцев Милана.