Италия

В ближайшее время пройдет встреча акционеров Милана по вопросу продажи клуба

Милан подтвердил, что встреча акционеров для завершения продажи клуба состоится в ближайшую пятницу.

Сильвио Берлускони, Getty Images

Китайский консорциум Sino-Europe Sports находится в процессе приобретения Россо-нери у Сильвио Берлускони и его холдинговой компании.



Для завершения сделки акционеры Милана должны одобрить продажу. Ожидается, что это произойдет и эта встреча — лишь формальность, так как 99,93 процента акций принадлежат компании Берлускони.

Скорее всего Адриано Галлиани и Барбара Берлускони тоже покинут клуб.



Если все пройдет гладко, то в субботу состоится пресс-конференция, на которой представят новых владельцев Милана.