Италия

Эдоардо Рея не стал исключать, что он может сменить Паулу Соузу на должности главного тренера Фиорентины.

Бывший тренер Лацио, Наполи и Аталанты Эдоардо Рея называют фаворитом на должность главного тренера Фиорентины, если Фиалки решат расстаться с Паулу Соузой.

Когда его попросили прокомментировать слухи, Рея ответил: "На данный момент я предпочитаю хранить молчание. Мы вновь поговорим, если и когда это произойдет".

Соуза является крайне непопулярной фигурой среди фанатов после того, как Фиорентина вылетела из Лиги Европы и Кубка Италии. В Серии А флорентийский клуб занимает 8-ю позицию после 26-ти туров.