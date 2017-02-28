Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри летом этого года может заменить Арсена Венгера на посту менеджера Канониров.

Наставника Бьянконери уже давно связывают с лондонским клубом, так как велика вероятность того, что по окончанию нынешнего сезона Арсен Венгер уйдет из Арсенала. И именно Аллегри является первым кандидатом на смену французу.