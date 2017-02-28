Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри летом этого года может заменить Арсена Венгера на посту менеджера Канониров.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
28 февраля 2017, 19:25
Наставника Бьянконери уже давно связывают с лондонским клубом, так как велика вероятность того, что по окончанию нынешнего сезона Арсен Венгер уйдет из Арсенала. И именно Аллегри является первым кандидатом на смену французу.
Кроме того, после эпопеи с Леонардо Боннучии
слухи об уходе Аллегри из Ювентуса возросли.
Сейчас же calciomercato
информирует о том, что босс Старой Синьоры уже сообщил своим друзьям в Ливорно, что летом возглавит Арсенал.
Массимилиано Аллегри возглавляет Ювентус с 2014 года. За время тренерской деятельности в Турине итальянский специалист дважды выигрывал Чемпиона Италии, два раза побеждал в Кубке Италии и один раз Суперкубке Италии