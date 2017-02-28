Наставника Бьянконери уже давно связывают с лондонским клубом, так как велика вероятность того, что по окончанию нынешнего сезона Арсен Венгер уйдет из Арсенала. И именно Аллегри является первым кандидатом на смену французу.

Кроме того, после эпопеи с Леонардо Боннучии слухи об уходе Аллегри из Ювентуса возросли.

Сейчас же calciomercato информирует о том, что босс Старой Синьоры уже сообщил своим друзьям в Ливорно, что летом возглавит Арсенал.

 Массимилиано Аллегри возглавляет Ювентус с 2014 года. За время тренерской деятельности в Турине итальянский специалист дважды выигрывал Чемпиона Италии, два раза побеждал в Кубке Италии и один раз Суперкубке Италии